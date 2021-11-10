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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft показала упрощенную Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft представила упрощенную версию операционной системы Windows 11, ориентированную на недорогие ноутбуки — Windows 11 SE.

Новая операционная система будет доступна только в предустановленном виде на недорогих устройствах и только для учебных заведений и образовательных учреждений. Microsoft позиционирует Windows 11 SE как простую среду без отвлекающих факторов.

Windows 11 SE оптимизирована для Microsoft Edge, Office и облачных служб Microsoft, однако в системе будут недоступны виджеты и фирменный магазин приложений. При этом на операционную систему можно будет устанавливать сторонние приложения.

Microsoft также представила первый ноутбук с операционной системой Windows 11 SE — Surface Laptop SE всего за 250 долларов. До конца года ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от целого ряда крупных производителей — Acer, Asus, Dell, Lenovo и HP.

Тема: Человек и компьютер
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