Microsoft показала упрощенную Windows 11

Компания Microsoft представила упрощенную версию операционной системы Windows 11, ориентированную на недорогие ноутбуки — Windows 11 SE.

Новая операционная система будет доступна только в предустановленном виде на недорогих устройствах и только для учебных заведений и образовательных учреждений. Microsoft позиционирует Windows 11 SE как простую среду без отвлекающих факторов.

Windows 11 SE оптимизирована для Microsoft Edge, Office и облачных служб Microsoft, однако в системе будут недоступны виджеты и фирменный магазин приложений. При этом на операционную систему можно будет устанавливать сторонние приложения.

Microsoft также представила первый ноутбук с операционной системой Windows 11 SE — Surface Laptop SE всего за 250 долларов. До конца года ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от целого ряда крупных производителей — Acer, Asus, Dell, Lenovo и HP.