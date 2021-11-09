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«Газпром» заполнит европейские хранилища по приказу Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» приступил к выполнению плана по заполнению пяти европейских подземных хранилищ газа. Ранее соответствующе поручение компании дал президент России Владимир Путин.

Российский лидер поручил «Газпрому» увеличить свои запасы в европейских подземных хранилищах после того, как компания закончит работу по закачке газа в российские хранилища. Компания уже определила объемы и маршруты транспортировки газа, передает «Интерфакс».

Уровень резервов в российских подземных хранилищах 29 октября достиг целевого значения в 72 миллиарда кубометров. При этом закачка топлива продолжалась до 8 ноября, отмечается в сообщении.

С 8 ноября «Газпром» также начал выполнять поручение президента о пополнении европейских хранилищ. Так, объем поставляемого в Германию по трубопроводу Ямал—Европа газа к утру 9 ноября составил почти 860 тысяч кубометров в час.

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Экономика #Недра и ТЭК
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