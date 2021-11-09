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Лавров обвинил США в заигрывании с курдами

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Поддержка США сепаратистских настроений курдов на северо-востоке Сирии может вызвать серьезный кризис в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

«Курды должны ощущать себя частью сирийского общества. Мы поддерживаем с курдскими представителями тесный контакт, готовы содействовать тому, чтобы их законные интересы были полностью учтены в продолжающейся работе по формированию новых политических рамок в контексте деятельности конституционного комитета», — сказал Лавров.

Российский министр посоветовал курдам не поддаваться на заигрывания США. «Это опасные игры, которые могут привести к тому, что курдская проблема очень серьезно полыхнет во всем регионе, учитывая, что ее измерение охватывает не только Сирию, но и другие страны», — отметил он.

Галлахер отметил важность переговоров по Конституции Сирии, которые происходят в Женеве под эгидой ООН. Он напомнил, что церковь стремится укрепить социальные институты во всех странах. В частности, в Сирии у католической церкви действует благотворительный проект «Открытые госпитали».

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