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Банк России выпустит прототип цифрового рубля

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России выпустит прототип национальной цифровой валюты в начале 2022 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в течение 2022 года Центробанк будет тестировать цифровой рубль и после этого примет окончательное решение о выпуске национальной цифровой валюты. При этом в январе 2022 года Госдума разработает необходимые поправки в законодательство.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он станет сочетать свойства наличных и безналичных рублей. В частности, цифровые деньги можно будет использовать при отсутствии доступа к интернету.

Планируется, что владельцы цифровых рублей и обладатели наличных денег будут полностью равноправны, поскольку новую форму национальной валюты наделят всеми функциями денег. Цифровой рубль станет средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения.

В перспективе цифровые деньги повысит доступность и удобство платежных сервисов, а также снизит стоимость таких услуг для граждан и бизнеса. При этом не исключено, что на первом этапе он будет в основном использоваться банками.

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Экономика #Деньги
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