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Правила русского языка обновят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: monsieuricon / Attribution-ShareAlike License

Министерство просвещения намерено актуализировать правила орфографии русского языка, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что сейчас русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году — то есть более 60 лет назад.

«Произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания», — говорится в документе.

Специалисты рассчитывают, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка, а дополненные формулировки ликвидируют существующие неточности.

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