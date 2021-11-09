Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса

Россия впервые с начала пандемии коронавируса стала мировым лидером по текущему числу смертей граждан с установленным диагнозом COVID-19, следует из статистики оперштаба и данных Всемирной организации здравоохранения.

Согласно обнародованной статистике, антирекорд был установлен на прошлой неделе — с 1 по 7 ноября в России от коронавирусной инфекции скончались 8311 человек. На втором месте оказались США с показателем 8101 летальных исходов.

По данным Росстата, в сентябре специалисты зафиксировали 39 638 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Это на 628% больше, чем в сентябре 2020 года. Это означает, что в сентябре с коронавирусом ежедневно умирали в среднем 1,3 тысячи россиян.

Официально новый максимум суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован 9 ноября — он составил 1211 человек за прошедшие сутки, следует из сообщения федерального оперштаба. При этом более поздняя статистика Росстата обычно значительно превышает данные оперштаба.