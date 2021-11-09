Бомбардировщики ВВС США внезапно приблизились к российским границам

Два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС Соединенных Штатов провели внеплановый полет в 100 километрах от границы России над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в Черном море в настоящее время находится группировка военно-морских сил США в составе ракетного эсминца USS Porter, танкера USNS John Lenthall и корабля управления USS Mount Whitney.

По данным российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты наращивают многонациональную группировку вооруженных сил поблизости от российских границ в рамках анонсированных ранее маневров.

Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, говорится в сообщении.