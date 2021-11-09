Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft

Минцифры совместно с Рособрнадзором модернизируют систему Единого государственного экзамена, чтобы сделать ее независимой от продуктов Microsoft, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Сейчас обсуждается вопрос обеспечения мультиплатформенности электронных учебников, должна появиться возможность их запуска в системе Linux, отметил Шадаев в рамках форума Cnews 2021.

«У школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows. Плюс все-таки ограничения на закупки, которые есть на государственный, на муниципальный заказ, тоже есть», — сказал чиновник.

По словам Шадаева, в школах будет расти доля компьютеров, которые используют открытый софт. Сейчас операционной системой Linux оснащены около половины школьных компьютеров в России.