НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft

Источник:
«Интерфакс»
368 0
Фото: phylevn / Attribution License

Минцифры совместно с Рособрнадзором модернизируют систему Единого государственного экзамена, чтобы сделать ее независимой от продуктов Microsoft, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Сейчас обсуждается вопрос обеспечения мультиплатформенности электронных учебников, должна появиться возможность их запуска в системе Linux, отметил Шадаев в рамках форума Cnews 2021.

«У школ не так много денег, чтобы лицензировать Windows. Плюс все-таки ограничения на закупки, которые есть на государственный, на муниципальный заказ, тоже есть», — сказал чиновник.

По словам Шадаева, в школах будет расти доля компьютеров, которые используют открытый софт. Сейчас операционной системой Linux оснащены около половины школьных компьютеров в России.

Еще по теме
Правила русского языка обновят
Школьные каникулы продлили в Иркутской области
Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование
Жириновский предложил уроки секса в школах
смотреть все
Жизнь #Образование #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Расформированный роддом №2 в Новосибирске превратили в поликлинику
Зимнее дизтопливо начнут производить в Кузбассе
Барнаульский педофил заманивал мальчиков играми на мощном компьютере
Новосибирец погиб в горах Алтая
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Вышла новая часть легендарной игры Call of Duty
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Россия получит новую государственную символику
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
36
Путин заявил, что Крым — навсегда с Россией
33
Жириновский предложил уроки секса в школах
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
16
Россия получит новую государственную символику
Sibnet.Ru