Расформированный роддом №2 в Новосибирске превратили в поликлинику

Закрытый родильный дом № 2 в Новосибирске стал филиалом поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование, сообщает правительство региона.

Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и родильного дома на улице Чехова переходят Городской клинической поликлинике № 2. В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения Городской клинической поликлиники № 2. Ирена Дремова, которая ранее руководила родильным домом № 2, 8 ноября назначена на должность главного врача Гинекологической больницы № 2.

Как рассказал главный врач поликлиники Игорь Сабуров, второй этаж займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый – диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования – стресс-тест система с велоэргометром. «Это новейшее оборудование, компьютеры и велотренажер. Оно позволяет оценить работу сердца и легких», – пояснил Сабуров.

Всего на оснащение Городской клинической поликлиники № 2 в этом году направили более 38 миллионов рублей.

Здание родильного дома № 2 – 1938 года постройки – старейшее среди роддомов Новосибирска и уже не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи по акушерскому профилю. Здесь принимали неосложненные физиологические роды. С начала пандемии роддом перепрофилировали в инфекционный госпиталь, а затем решили переоборудовать в поликлинику.