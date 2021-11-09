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Расформированный роддом №2 в Новосибирске превратили в поликлинику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Закрытый родильный дом № 2 в Новосибирске стал филиалом поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование, сообщает правительство региона.

Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и родильного дома на улице Чехова переходят Городской клинической поликлинике № 2. В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения Городской клинической поликлиники № 2. Ирена Дремова, которая ранее руководила родильным домом № 2, 8 ноября назначена на должность главного врача Гинекологической больницы № 2.

Как рассказал главный врач поликлиники Игорь Сабуров, второй этаж займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый – диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования – стресс-тест система с велоэргометром. «Это новейшее оборудование, компьютеры и велотренажер. Оно позволяет оценить работу сердца и легких», – пояснил Сабуров.

Всего на оснащение Городской клинической поликлиники № 2 в этом году направили более 38 миллионов рублей.

Здание родильного дома № 2 – 1938 года постройки – старейшее среди роддомов Новосибирска и уже не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи по акушерскому профилю. Здесь принимали неосложненные физиологические роды. С начала пандемии роддом перепрофилировали в инфекционный госпиталь, а затем решили переоборудовать в поликлинику.


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