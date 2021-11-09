Госдума приняла закон об отмене техосмотра

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Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта.
Депутаты проявили единодушие на заседании во вторник: за принятие закона проголосовали все 407 присутствующих.
Легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, освобождаются от ежегодного техосмотра. Но процедуру придется проходить машинам, которые старше четырех лет, при постановке на учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый в коммерческих целях для перевозки пассажиров.
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