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Мохноногий канюк прилетел зимовать в «Красноярские Столбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Novikov elizovo / CC BY-SA 4.0

Свиристели, чечетки, мохноногий канюк и другие птицы прилетели зимовать в нацпарк «Красноярские Столбы», сообщается на сайте организации.

В «Нарыме» и на Торгашинском хребте отмечены свиристели, большие любители ягод и хорового пения, за которое они и получили свое название. На полях близ реки Базаиха – небольшие стайки чечеток, малоприметных и неназойливых птичек, с большим удовольствием поедающих березовые семена.

Там же, на Базаихе, отмечен зимняк – большая красивая хищная птица, весьма нерегулярно прилетающая к нам на территорию на зимовку. Гнездится зимняк в тундре, а вот зимой эту птицу можно встретить как на Столбах, так и в окрестностях Красноярска, а также в черте города.

«Прошлую зиму мохноногий канюк мышковал на острове Отдыха в компании досаждающих ему ворон. Зимовки рядом с Красноярском могут быть как постоянными, так и временными – зимняки мигрируют вплоть до Центральной Азии, кочуя по всей стране», — написала научный сотрудник нацпарка «Красноярские Столбы» Надежда Гончарова.

Зимняком называют этого канюка в средней полосе России, из-за его зимних набегов. На севере местное народное название – мышелов. А имя мохноногий канюк отражает оперение его лапок вплоть до пальцев.

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