Зимнее дизтопливо начнут производить в Кузбассе

Яйский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать зимнее дизельное топливо, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Третья очередь Яйского НПЗ появится до 2026 года. Будет создан комплекс депарафинизации мощностью 2,6 миллиона тонн в год, а также установки замедленного коксования производительностью 1,3 миллиона тонн в год.

Новые объекты увеличат мощность предприятия и глубину переработки нефти до 93%, позволят увеличить выход светлых нефтепродуктов и наладить выпуск товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. По предварительным расчетам, объем инвестиций в строительство третьей очереди составит 70 миллиардов рублей.

Яйский НПЗ введен в эксплуатацию в 2013 году. Завод выпускает бензин АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5, дистилляты газового конденсата, газойль атмосферный. Объем переработки нефти составляет 3,3 миллиона тонн в год при 8,8 тысячи часов работы. Продукция реализуется как на территории России (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа), так и в странах СНГ, Прибалтике, Нидерландах, Германии, Китае, Корее, Японии.