Барнаульский педофил заманивал мальчиков играми на мощном компьютере

Суд приговорил педофила к 15 годам лишения свободы, чтобы подружиться с мальчиками, он давал им поиграть в компьютерные игры и давал порулить машиной, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2021 год в Барнауле 47-летний мужчина знакомился с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. Мужчина приглашал мальчиков к себе в гости под предлогом поиграть в видеоигры на мощном компьютере, разрешал оставаться у себя дома, а также безвозмездно передавал им деньги.

Кроме того, входя в доверие детей, он возил их купаться на озеро, позволял управлять своим автомобилем. Установив психологический контакт, злоумышленник совершал развратные действия сексуального характера. Всего следствием установлено пять эпизодов преступных деяний в отношении пяти несовершеннолетних.

Мужчина вину в содеянном признал частично. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.