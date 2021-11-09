Барнаульский педофил заманивал мальчиков играми на мощном компьютере

Суд приговорил педофила к 15 годам лишения свободы, чтобы
подружиться с мальчиками, он давал им поиграть в компьютерные игры и давал
порулить машиной, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2021 год в Барнауле
47-летний мужчина знакомился с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. Мужчина
приглашал мальчиков к себе в гости под предлогом поиграть в видеоигры на мощном
компьютере, разрешал оставаться у себя дома, а также безвозмездно передавал им деньги.
Кроме того, входя в доверие детей, он возил их купаться на
озеро, позволял управлять своим автомобилем. Установив психологический контакт,
злоумышленник совершал развратные действия сексуального характера. Всего
следствием установлено пять эпизодов преступных деяний в отношении пяти
несовершеннолетних.
Мужчина вину в содеянном признал частично. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.