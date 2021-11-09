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Трамп использует Байдена для возвращения в большую политику

Источник:
Le Figaro
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Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться непопулярностью действующего президента Джо Байдена для своего «громкого возвращения» в большую политику, считает французский эксперт-американист Оливье Питон.

Победа кандидата-республиканца на выборах губернатора штата Вирджиния — одного из важнейших регионов страны — продемонстрировала спад поддержки Демократической партии в США, цитирует Le Figaro эксперта. По его словам, «эти выборы показали, что демократы потеряли от 7% до 10% голосов избирателей, и это можно назвать тяжелым поражением».

Питон объясняет этот результат, в первую очередь, падением популярности Байдена, который с августа потерял почти 15% голосов американцев и чей низкий рейтинг, едва превышающий 40%, повлек за собой спад поддержки Демократической партии.

Эксперт уверен, что Трамп захочет осуществить «громкое возвращение в политику» на промежуточных выборах в следующем году. Правда, пока неизвестно захотят ли кандидаты от республиканцев использовать Трампа во время своей кампании.

Но аура, которой обладает бывший президент США избирателей республиканцев, остается мощной. «В следующем году мы увидим, сможет ли он воспользоваться непопулярностью Байдена, чтобы, как он заявляет, «отомстить» в 2024 году, или же избиратели-республиканцы, особенно умеренные, предпочтут менее спорного кандидата», — заключает Питон.

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Политика #Мир
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