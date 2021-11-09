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Пользователи Сети расследовали появление банта на женских трусах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bru-nO

Пользователи портала Reddit задались вопросом, зачем на женских трусах нужен маленький бантик, и выдвинули две основные гипотезы.

«Почему на многих женских трусах спереди по центру есть маленький бантик?» — спросил один из пользователей Reddit.

Одной из популярных версий появления традиции стало то, что нижнее белье удерживалось ленточкой с бантиком. «Маленький бант — это то место, где завязывалась лента, конечно, она спереди, потому что так проще всего», — написал один из комментаторов.

По другому мнению, бант помогал женщинам определить лицевую сторону нижнего белья, потому что до появления электричества они часто одевались в темноте или при плохом свете от свечей.

Некоторые пользователи подтвердили, что до сих пор используют бант для определения передней части трусов. Некоторые предположили, что сейчас его пришивают для украшения.

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