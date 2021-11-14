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Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе

Источник:
Atlantico.fr
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Фото: Министерство обороны России / CC BY 4.0

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», развернутый в Калининграде, поставил под угрозу безопасность всей Западной Европы, считает эксперт французского Atlantico.fr Ксавье Рофе.

«Теперь силам НАТО грозит полный паралич, но самое страшное заключается в том, что, если такое оружие попадёт в руки каких-либо "боевиков-ополченцев ", все западные операции станут невозможными», — поясняет эксперт.

Рофе в последнее время регулярно указывает на успехи России, достигнутые в области радиоэлектронной борьбы. Такие системы способны выводить из строя электронные системы противника, не уничтожая их.

Эксперт отмечает, что развернутый в Калининграде береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» имеет дальность действия около 3000 километров. А если учесть, что Лиссабон находится как раз на таком расстоянии от Калининграда, то «вся Западная Европа теперь находится под прицелом», предупреждает Рофе.

«Таким образом, теперь силам НАТО грозит полный паралич и невозможность вовремя отреагировать. В частности, высокотехнологичные американские истребители F35 могут быть прикованы к земле, лишенные жизненно важной спутниковой связи», — поясняет эксперт.

Но страшнее всего, по его словам, если это оружие попадет «в руки боевиков-ополченцев, от которых можно ожидать самых зловещих действий — да еще в нынешнем глобальном хаосе», — заключает Рофе.

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Оборона #Оружие #Армия
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