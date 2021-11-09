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Новосибирец погиб в горах Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели нашли тело новосибирского турится в горах Республики Алтай, который ушел один в поход, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

27-летний турист из Новосибирска зарегистрировался в ГУ МЧС России по Республике Алтай 29 октября. А 1 ноября вышел в одиночный поход по маршруту из пункта Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. 

После посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через «Каменную избу» до пункта Кучерла.

Он должен был выйти на связь 3 ноября, однако сеанс связи не состоялся, поход должен был завершить 5 ноября, но к завершающей точке маршрута не вышел, место нахождения туриста не известно.

Полиция, родственники и спасатели начали поиски туриста. Во вторник при обследовании очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни.

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