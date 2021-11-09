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Новый штамм коронавируса приобрел маскировку от антител

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NIAID

Штамм коронавируса «дельта» научился ускользать от нейтрализующих антител, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

«Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания», — сказал Чуланов.

По его словам, штамм «дельта» более опасен по сравнению с первоначальным штаммом, с которого началась пандемия. Так, «дельта» обладает большей патогенностью, он может вызывать более тяжелые случаи заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода.

При этом ранее академик РАН и один из создателей вакцины «Спутник V»Александр Гинцбург сообщил, что штамм «дельта» действительно может снижать эффективность вакцин, однако препараты продолжают показывать высокие результаты в борьбе с ним.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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