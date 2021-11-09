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Бузова выпустила подводный клип на трек «Танцы на слезах»

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ольга Бузова выпустила клип на песню «Танцы на слезах», она призналась, что сделала это ради поклонников.

«Тот трек входит в топ-5 самых прослушиваемых с моего нового, третьего альбома. И я просто не могла не снять для вас это видео», — написала Бузова в Instagram.

Телеведущая в клипе впервые освоила подводную съемку. Она рассказала, что работать под водой было непросто, но ради красивого кадра она была готова постараться.

Третий студийный альбом «Вот она я» Ольги Бузовой вышел в октябре. В него вошла 21 песня, в том числе и «Танцы на слезах». Часть треков в альбоме уже знакомы слушателям.

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