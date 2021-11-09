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Россия вернула авиасообщение с Таиландом и еще восемью странами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Группа компаний S7

Россия со вторника 9 ноября возобновила прерванные из-за пандемии перелеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.

На Багамы можно попасть рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один в неделю), сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчиков.

Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два в неделю).

С Норвегией перелеты восстановились по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — Москва — Маскат (два в неделю), со Словенией — Москва — Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два в неделю).

Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.

Российские власти напоминают, что возобновление или расширение авиасообщения не означает, что страна открыта для туристов. С правилами посещения необходимо ознакомиться на официальный сайтах посольств и консульств.


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