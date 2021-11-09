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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Создатель «Оки-2» рассказал о машине

Источник:
Sibnet.ru
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«Ока-2» должна была стать стремительным автомобилем с 16-клаппаным двигателем от ВАЗ-2112 и ценой в 3,5 тысячи долларов, рассказал дизайнер проекта «Lada 1121 Ока-2» Александр Колпаков в видео на YouTube- канале «На заводе».

Проект «Ока-2» был инициирован в 2002 году. Предполагалось, что автомобиль получит не только двухцилиндровый двигатель от старой «Оки», но и 16-клапанный двигатель от 2112. Подвеска будет от «восьмерки», базовые колеса — 13-дюймовые, а опционные — литые диски 14 дюймов.

В дизайне использовали подоконную линию в сочетании с мощными колесными арками. «Это должен быть спортивный, подтянутый, очень стремительный автомобиль», — отметил Колпаков.

Стоимость «Оки-2» в базовой комплектации не должна была превышать 3,5 тысячи долларов (105 тысяч рублей по курсу 2002 года). Для удешевления модели боковой указатель поворота и стеклоочистители взяли от Lada Kalina, замки дверей и ручки — от 2110.

«Основной пункт удешевления — сократить количество пластмассы, потому что квадратный сантиметр пластмассы стоит дороже, чем квадратный сантиметр металла. Отсюда такая форма бамперов», — рассказал дизайнер проекта.

Автомобиль прошел комплекс дорожных и лабораторных испытаний, а премьера состоялась в рамках Московского автосалона в 2003 году. Там «Ока-2» получила диплом Союза дизайнеров России.

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