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Новые детские выплаты предложили ввести в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин получил предложение переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних россиян.

Соответствующее письмо главе правительства направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, пишет RT со ссылкой на документ.

От налога на добычу полезных ископаемых предлагается ежегодно перечислять 10% в Фонд будущих поколений. Из данного фонда каждый новорожденный в России будет получать 100 тысяч рублей на свой счет.

Оставшиеся средства следует распределять между несовершеннолетними. Автор инициативы считает, что данная мера позволит стимулировать рождаемость, а также повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.

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