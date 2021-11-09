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Капремонт проведут в томской МСЧ №2, где умерла бабушка с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Власти Томской области решили сделать капитальный ремонт в медсанчасти №2. Туда под видом врача проникал внук, чтобы ухаживать за больной бабушкой, но в итоге та умерла от коронавируса.

В октябре соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. В итоге обман раскрыли, в больнице начали проверки, но 84-летняя пациентка умерла в реанимации.

«У меня нет и не было никаких сомнений в профессионализме врачей, которые круглые сутки спасают людей в крупнейшем респираторном госпитале Томска, однако трудиться они должны в достойных условиях. В комфортных условиях должны находиться и пациенты», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Зданию почти 50 лет. Жвачкин поручил предусмотреть в бюджете 2022 года 7 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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