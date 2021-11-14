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Российский разведкорабль проследил за авианосцем Queen Elizabeth

Источник:
The Times
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Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Российский разведывательный корабль «Кильдин» проследил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth во время первой боевой службы британской авианосной ударной группы, пишет The Times со ссылкой на экспертов.

Свидетельства о слежке «Кильдина» за Queen Elizabeth появились в соцсетях. Российский разведкорабль засняли рядом с голландским фрегатом HNLMS Evertsen, входящим в состав авианосной ударной группы.

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Несмотря на то, что «Кильдину» уже порядка 50 лет и он мал размером, он обладает «мощным разведывательным потенциалом», отметил военно-морской эксперт Эйч Ай Суттон. По его словам, российский корабль оснащен приборами электронной разведки и мог перехватывать сообщения, идущие с британского авианосца.

Российский корабль заметили еще 8 октября, когда он проходил через Босфор, следуя в Персидский залив. Британская авианосная ударная группа во главе с Queen Elizabeth вошла в Персидский залив, чтобы, как заявил Лондон, продемонстрировать «поддержку всему региону».

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