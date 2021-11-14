Российский разведкорабль проследил за авианосцем Queen Elizabeth

Российский разведывательный корабль «Кильдин» проследил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth во время первой боевой службы британской авианосной ударной группы, пишет The Times со ссылкой на экспертов.

Свидетельства о слежке «Кильдина» за Queen Elizabeth появились в соцсетях. Российский разведкорабль засняли рядом с голландским фрегатом HNLMS Evertsen, входящим в состав авианосной ударной группы.

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Несмотря на то, что «Кильдину» уже порядка 50 лет и он мал размером, он обладает «мощным разведывательным потенциалом», отметил военно-морской эксперт Эйч Ай Суттон. По его словам, российский корабль оснащен приборами электронной разведки и мог перехватывать сообщения, идущие с британского авианосца.

Российский корабль заметили еще 8 октября, когда он проходил через Босфор, следуя в Персидский залив. Британская авианосная ударная группа во главе с Queen Elizabeth вошла в Персидский залив, чтобы, как заявил Лондон, продемонстрировать «поддержку всему региону».