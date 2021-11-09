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Свадьбы в загсах Забайкалья пройдут без свидетелей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Регистрация в загсе Забайкальского края будет проводится без участия гостей, присутствовать смогут только молодожены, сообщает правительство региона.

В отделах загс Забайкальского края приняты меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Во время государственной регистрации брака в отделе ЗАГС могут присутствовать только молодожены.

«В ноябре прошлого года число участников свадебной церемонии было ограничено до десяти человек. Сегодня мы вынуждены отказаться от присутствия приглашенных и сократить это число до двух — жениха и невесты. Подобные ограничения призваны снизить вероятность заражения коронавирусом», — сообщила руководитель ведомства Ольга Корягина.

Также введены ограничения в отделах загс, расположенных на территории города Читы. По предварительной записи будет проводиться личный прием граждан по вопросам регистрации перемены имени, внесении исправлений, выдаче повторных документов и расторжению брака.

Подать заявление о регистрации брака можно через портал Госуслуги. В этом случае дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца ее можно регулировать.

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