Свадьбы в загсах Забайкалья пройдут без свидетелей

Регистрация в загсе Забайкальского края будет проводится без участия гостей, присутствовать смогут только молодожены, сообщает правительство региона.
В отделах загс Забайкальского края приняты меры профилактики
в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Во время государственной
регистрации брака в отделе ЗАГС могут присутствовать только молодожены.
«В ноябре прошлого года число участников свадебной церемонии
было ограничено до десяти человек. Сегодня мы вынуждены отказаться от
присутствия приглашенных и сократить это число до двух — жениха и невесты.
Подобные ограничения призваны снизить вероятность заражения коронавирусом», —
сообщила руководитель ведомства Ольга Корягина.
Также введены ограничения в отделах загс, расположенных на
территории города Читы. По предварительной записи будет проводиться личный
прием граждан по вопросам регистрации перемены имени, внесении исправлений,
выдаче повторных документов и расторжению брака.
Подать заявление о регистрации брака можно через портал
Госуслуги. В этом случае дата регистрации автоматически устанавливается через
месяц от подачи заявления, на срок более месяца ее можно регулировать.