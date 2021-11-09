Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может завершиться в начале 2022 года, сообщил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, "Газпром" сможет это уладить… Считаю, что запуск сможет состояться — самое позднее в начале следующего года», — сказал Эрнст в интервью РБК.

Немецкий парламентарий назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин якобы откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <…> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать», — пояснил политик.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство завершилось в начале сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.