Oxxxymiron выпустил новый трек «Организация» с клипом

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) выпустил новый трек «Организация» и опубликовал на YouTube клип на него.

Oxxxymiron рассказывает о некой «запрещенной организации» и круговороте времени. В клипе появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и строки из трека.

Новый клип за сутки посмотрели более 2,2 миллиона человек. «Организация» закрепилась на третьем месте YouTube среди музыкальных видео на вкладке «В тренде».

Трек «Организация» стал третьей музыкальной премьерой от Oxxxymiron за последнюю неделю. Ранее он выпустил треки «Цунами» и «Кто убил Марка?». Клип на последний за несколько дней набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.