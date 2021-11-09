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Депутат предложил протестировать страну на антитела к COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителей России необходимо проверить на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

По словам депутата, сейчас уровень коллективного иммунитета россиян и жителей отдельных регионов определить сложно, поэтому нужно провести тестирования на наличие антител к COVID-19.

«Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию», — заявил Леонов в эфире радио Sputnik.

Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого не обязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.

«Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование», — сказал депутат.

Таким образом, продолжил он, можно будет не только оценить реальный популяционный иммунитет в различных регионах, но и понять, где и какие меры сработали.

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