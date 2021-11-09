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Храм сгорел в Иркутской области. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Храм сгорел в селе Белоусово Качугского района Иркутской области, людей в нем не было, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

О ЧП утром сообщили очевидцы. Пожар произошел в деревянном строении храма площадью 60 квадратных метров. В храме людей не было, поэтому никто не пострадал.

На момент прибытия пожарных 15-метровое здание было полностью охвачено огнем, его тушили 13 человек и три единицы техники. Ликвидировать открытое горение удалось за два часа. Причина пожара устанавливается.

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