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Хоккеисты «Сибири» сыграют в национальной сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Защитник Илья Морозов и Нападающий Дмитрий Овчинников из «Сибири» вызваны в Олимпийскую сборную России, которая примет участие в Кубке Германии, сообщается на сайте клуба.

Кубок Германии — международный хоккейный турнир, проходящий в ноябре, в рамках подготовки к Чемпионатам мира и Олимпиадам. В нем принимают участие национальные сборные.

В 2021 году турнир пройдет с 11 по 14 ноября в городе Крефельд с участием четырех сборных. Россию будет представлять Олимпийская сборная.

Состав сборной России на Кубок Германии-2021

Вратари: Артур Ахтямов («Ак Барс»), Андрей Кареев (ТПС), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Роман Бычков («Амур»), Артём Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Никита Седов («Сочи»), Александр Щемеров («Автомобилист»), Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов («Северсталь»).

Нападающие: Захар Бардаков, Максим Грошев (оба – СКА), Амир Гараев («Сочи»), Сергей Гончарук, Артур Тянулин (оба – «Торпедо»), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Иван Муранов, Егор Брызгалов (оба – «Динамо» М), Максим Цыплаков («Спартак»), Игорь Гераськин («Северсталь), Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»).

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