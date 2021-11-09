Хоккеисты «Сибири» сыграют в национальной сборной

Защитник Илья Морозов и Нападающий Дмитрий Овчинников из «Сибири» вызваны в Олимпийскую сборную России, которая примет участие в Кубке Германии, сообщается на сайте клуба.

Кубок Германии — международный хоккейный турнир, проходящий в ноябре, в рамках подготовки к Чемпионатам мира и Олимпиадам. В нем принимают участие национальные сборные.

В 2021 году турнир пройдет с 11 по 14 ноября в городе Крефельд с участием четырех сборных. Россию будет представлять Олимпийская сборная.

Состав сборной России на Кубок Германии-2021

Вратари: Артур Ахтямов («Ак Барс»), Андрей Кареев (ТПС), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Роман Бычков («Амур»), Артём Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Никита Седов («Сочи»), Александр Щемеров («Автомобилист»), Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов («Северсталь»).

Нападающие: Захар Бардаков, Максим Грошев (оба – СКА), Амир Гараев («Сочи»), Сергей Гончарук, Артур Тянулин (оба – «Торпедо»), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Иван Муранов, Егор Брызгалов (оба – «Динамо» М), Максим Цыплаков («Спартак»), Игорь Гераськин («Северсталь), Кирилл Крутов, Никита Дыняк (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»).