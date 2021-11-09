И. о. мэра Томска выступил в суде по делу Кляйна

И. о. мэра Томска Михаил Ратнер дал показания в суде по делу градоначальника Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, мэр превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Один из эпизодов связан предоставлением в 2015 году земельного участка дочери Кляйна Светлане.
Вся процедура от подачи документов до заключения договора со Светланой Кляйн была полностью прозрачной и законной, сказал Ратнер, передают адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале.
«Даже предполагать, что Иван Григорьевич или Светлана Ивановна оспаривали стоимость земельного участка с целью снижения стоимости — это смешно … Никакого урона бюджету города при продаже земельного участка Светлане Кляйн нанесено не было», — прокомментировал обвинение и. о. мэра.
Также свидетель исключил возможность Кляйна принимать участие в управлении «Томским пивом» вследствие высокой загруженности на посту мэра. В конце своего выступления он попросил разрешения пожать Кляйну руку.
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