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Вышел трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Премьера всех серий состоится летом 2022 года.

В новых эпизодах сюжет затронет небольшой городок в Калифорнии, где главные герои пытаются начать новую спокойную жизнь. Но их вновь будут преследовать ужасающие порождения Изнанки.

В четвертом сезоне будет показано девять эпизодов. Главные роли в сериале «Очень странные дела» играют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие актеры.

«Очень странные дела» — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана, где происходят разные загадочные события.


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