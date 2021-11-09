Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под суд

Суд рассмотрит уголовное дело о халатности в отношении полицейского в дежурной части, который не отправил коллег на вызов с семейным насилием в Бердске, муж в итоге убил жену, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что 30-летний обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. В ночь на 29 марта в отдел полиции поступило сообщение, что муж угрожал жене убийством. Его доставили в отдел полиции, а затем отпустили.

Спустя несколько часов в дежурную часть отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в той же квартире слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи.

Полицейский находился в помещении дежурной части один и должен был выполнять все обязанности дежурного, но на это сообщение не отреагировал и никаких мер не принял. В итоге мужчина убил свою жену.

Следственный эксперимент показал, что в случае своевременной реакции дежурного полицейские могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трех минут, что могло спасти женщине жизнь.

Суд рассмотрит дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данными ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина был уволен. Его начальство привлечено к дисциплинарной ответственности.