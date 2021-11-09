МЧС обязали выплатить по 75 тыс. рублей за погибших в «Зимней вишне»

Заводский районный суд в Кемерове взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Сроки восьмерым обвиняемым по первому делу о пожаре в «Зимней вишней» были объявлены 29 октября. 8 ноября суд продолжил оглашение резолютивной части приговора, называя, с кого и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков.

«Взыскать… с министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 75 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости судью.

Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на пять лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил шесть лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина — в гибели 60 человек.

В общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в «Зимней вишне» с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников, пояснила адвокат Генина Светлана Тарасюк.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Приговор, кроме пожарных, уже заслушали руководители и сотрудники торгового центра, а также компании, установившей противопожарную систему. Сейчас суд рассматривает дело генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», чиновников и экс-руководителей МЧС в Кузбассе.