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Спасатели достали девушку из расплющенного «Делимобиля»

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели достали девушку из расплющенной машины после столкновения со столбом в центре Новосибирска, сообщает МАСС.

В ночь в 02.27 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Проспект Димитрова, 2, на выезде с Димитровского моста, перед пересечением с улицей Ленина, «Делимобиль» марки Hyundai Solaris врезался в столб освещения.

В результате сильного бокового удара автомобиль смяло, в салоне оказались зажаты люди. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. 

Совместно с пожарными ПСЧ №2, спасатели МАСС без применения аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля 19-лет девушку и донесли на носилках до автомобиля скорой помощи. Всего в автомобиле находилось два человека.

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Новосибирск #ДТП
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