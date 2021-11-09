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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон встревожила активность армии России у границ Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил России на границе с Украиной, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах России и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более понятными», — цитирует ТАСС заявление представителя Пентагона.

Кирби также отметил, что не собирается комментировать возможные планы Москвы в свете американских данных о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет.

По словам Кирби, Вашингтон призывает Москву «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины». «Мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях», — заключил он.

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