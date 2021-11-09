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Названы самые популярные в Сибири породы кошек и собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сибиряки предпочитают сиамских и британских кошек, а также овчарок, такс и западносибирских лаек, при этом почти больше половины питомцев — беспородные метисы, сообщает Mars Petcare.

По данным исследования Mars Petcare, в котором было опрошено более 7 тысяч россиян, популяция домашних животных в Сибири достигла 8,7 миллиона или 13,7% от общего числа питомцев в России. Численность кошек к 2020 году составила 5,3 миллиона (выросла на 15% по сравнению с 2017 годом). Численность собак к 2020 году составила 3,4 миллиона (выросла на 2%).

В Сибири стерилизовано 9% собак и 30% кошек, что коррелирует с общероссийским показателем (6% собак и 38% кошек, соответственно).

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Наиболее популярными породами в России остаются немецкая овчарка, йоркшир-терьер и чихуахуа. В Сибири лидер тот же, а вот кроме него в тройку вошли такса и западносибирская лайка. Однако беспородных и метисов, как и в стране в целом, примерно половина — 52%.

Самыми популярными породами кошек в Сибири являются сиамская, британская короткошерстная, шотландская вислоухая и сибирская. Это общероссийские лидеры. Беспородных в регионе примерно 71%. 

В Сибири выше среднероссийской доля молодых владельцев собак и кошек в возрасте 16-24 лет – 23% и 21%, соответственно. По стране она составляет по 19%. 

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