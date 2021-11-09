Северный олень прокатился на автобусе в Норильске. ВИДЕО

Жители Норильска сняли на видео, как девушка в традиционной одежде северных народов завела в автобус северного оленя.

Местные жители в комментариях под видео стали шутить, что олень отстал от Санта-Клауса, или что это настоящий коренной житель Норильска.

Как оказалось, самку оленя по имени Аякли выгуливала председатель нганасанской общины (коренной народ севера) «Ня танса», владелица животного Валерия Болгова. Животное приучено к поездкам на транспорте. До этого животное ездило на служебном микроавтобусе, предоставляемом общине. В этот раз микроавтобуса не было.

«Нас пригласил храм в Норильске на праздник, где мы детям и родителям устроили фотосессию с Аякли. Дети там были с ограниченными возможностями здоровья, для них это очень важно… Живем мы за городом, на обратном пути устали и зашли в автобус, там было пять человек, дискомфорта мы никому не создали», — сказала ТАСС Болгова.