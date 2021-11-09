Полная стоимость ипотеки выросла в России

Полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) в России с начала года с 8,6% до 9,2% годовых, такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ)

«Этот рост обусловлен как увеличением ключевой ставки с начала года на 2,5 процентных пункта., так и изменением программы льготной ипотеки: с июля эта программа стала почти недоступной для крупнейших городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничения по максимальной сумме кредита в 3 миллиона рублей», — приводит ТАСС материалы ОКБ.

При этом в сентябре полная стоимость ипотечных кредитов выросла в среднем с 9,1% до 9,2% годовых.

Как указывают в ОКБ, из-за роста цен на недвижимость в РФ средний размер ипотечного кредита в сентябре вырос на 96 тысяч рублей — с 2,89 до 2,99 миллиона рублей. С начала года средняя сумма ипотечного кредита выросла на 261 тысячу рублей.

Поскольку заемщикам теперь приходится занимать у банков большую сумму на покупку недвижимости, то для снижения долговой нагрузки они стали брать кредиты на более длительный срок. За сентябрь средний срок ипотечного кредитования в России увеличился на 2,5 месяца — до 19 лет. С начала года средний срок вырос на 20 месяцев.