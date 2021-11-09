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Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине

Источник:
«Страна.ua»
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Фото: © Sibnet.ru

Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине и новые контракты о ее поставке заключаться не будут, говорится в документах компании «Белэнерго».

««Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — приводит издание «Страна.ua» содержание документа.

Ранее стало известно, что украинские энергопоставщики намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее.

В начале ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину электроэнергию. Украинским энергетикам не хватало своей мощности, так как ТЭЦ не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

С 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

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