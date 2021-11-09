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Байден выполнил обещание Путину

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное своему российскому коллеге Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, то ясно дал понять, что США примут меры для привлечения киберпреступников к ответственности. Именно это мы и сделали сегодня», — цитирует ТАСС Байдена.

Американские власти предъявили обвинения и ввели санкции за причастность к киберпреступлениям в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. По мнению Вашингтона, они входят в хакерскую группировку REvil, также известную как Sodinokibi

Полянин, по версии властей США, «применял вирусы-вымогатели в отношении ряда правительственных американских учреждений и компаний частного сектора», а Васинский использовал «программное обеспечение для вымогательства против минимум девяти компаний США».

«Мы задействуем всю мощь федерального правительства для пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве <...>, а также используем международное сотрудничество для разрушения инфраструктуры вымогателей и борьбы с убежищами преступников-вымогателей», — подчеркнул Байден.

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