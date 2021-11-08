Лавров раскритиковал учения НАТО в Черном море

Учения НАТО в Черном море диктуются стремлением США наращивать политику сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Вашингтон нарушает подписанный в 1997 году основополагающий акт Россия — НАТО, который содержит обязательство альянса не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на Восток, на территорию новых членов.

Лаврова напомнил, что НАТО уже сейчас задумывается о создании военно-морских баз в Румынии и Болгарии, а также констатировал, что Москва в отношениях с альянсом за долгие годы привыкла готовиться к любым провокациям.

США начали военно-морскую операцию в Черном море 30 октября. За ее проведение отвечает Шестой флот ВМС США, а главной целью маневрах является «обеспечение безопасности и стабильности в регионе».