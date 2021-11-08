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Резервы России обновили исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум, следует из материалов Центробанка.

«Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов», — говорится в сообщении регулятора.

Предыдущий исторический рекорд был установлен 22 октября, когда международные резервы превысили 621,6 миллиарда долларов. На сегодня Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

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