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Google и Telegram оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мировой суд Москвы назначил штрафы компаниям Google и Telegram за отказ удалять запрещенный контент, их размер составил 2 и 4 миллиона рублей соответственно.

Google и Telegram признали виновными в том, что они не убрали из своих ресурсов подлежащий удалению контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Рассмотрение еще двух аналогичных протоколов в отношении Google, назначенное на понедельник, отложено на 29 ноября.

Крупнейшие сервисы в Сети последний год регулярно привлекаются в России к ответственности за отказ удалить запрещенный контент. В частности, Роскомнадзор чаще всего интересовали призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях протеста.

В списке сервисов — Google, Telegram, Facebook, Twitter и TikTok. Общая сумма в отношении этих компаний уже составляет более 100 миллионов рублей.

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