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Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство поддержало внесенный в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. При этом кабмин порекомендовал незначительно доработать документ.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили, принадлежащие гражданам, а также используемые исключительно в личных целях. Однако сама процедура сохранится и будет носить для данной категории автовладельцев добровольный характер.

Документ не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Также техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В положительном отзыве правительства уточняется, что проверка выполнения требований к транспорту в случае изменения его конструкции осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности ее изменения — этого требует технический регламент Таможенного союза.

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