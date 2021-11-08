Windows 11 предложила тестерам опробовать Android-приложения

Microsoft расширила программу тестирования системы WSA, которая позволяет запускать приложения Android на операционной системе Windows 11.

Ранее данная возможность была доступна только участникам программы предварительной оценки Windows, теперь она стала доступна инсайдерам, обновившим операционную систему на канале Dev.

WSA находится на ранней стадии тестирования, пользователям доступно только 50 приложений для Android, которые они могут загрузить на свой компьютер из Amazon Appstore. В перспективе это количество будет серьезно увеличено.

При этом WSA не поддерживает запуск приложений Android в Windows 11, для работы которых требуется Google Mobile Services.