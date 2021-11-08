Разработка новой российской ракеты разъярила США

Разработка новой российской гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57 «вызвала ярость США», уверены китайские эксперты.

Российская ракета будет предназначена для уничтожения целей противника на море и представляет серьезную угрозу для американского флота, пишет китайское издание Baijiahao. Оружие станет отличной заменой Х-31, отмечает автор материала.

По оценке специалистов, «Личинка-МД» будет способна развивать скорость в пять раз больше, чем скорость звука, поэтому комплексы ПВО противника не смогут ее перехватить. Такие возможности российского оружия раздражают США, которые отстают в этой сфере.

Отмечается, что Россия уже обладает гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и «Циркон», идет разработка ракет Х-95 для Ту-160 и Ту-22. Между тем американские военные только приступили к испытанию гиперзвуковых комплексов.