НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разработка новой российской ракеты разъярила США

Источник:
Baijiahao
267 1
Фото: © Sibnet.ru

Разработка новой российской гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57 «вызвала ярость США», уверены китайские эксперты.

Российская ракета будет предназначена для уничтожения целей противника на море и представляет серьезную угрозу для американского флота, пишет китайское издание Baijiahao. Оружие станет отличной заменой Х-31, отмечает автор материала.

По оценке специалистов, «Личинка-МД» будет способна развивать скорость в пять раз больше, чем скорость звука, поэтому комплексы ПВО противника не смогут ее перехватить. Такие возможности российского оружия раздражают США, которые отстают в этой сфере.

Отмечается, что Россия уже обладает гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и «Циркон», идет разработка ракет Х-95 для Ту-160 и Ту-22. Между тем американские военные только приступили к испытанию гиперзвуковых комплексов.

Еще по теме
Снаряд для ловли дронов режущей сетью разработали в России
Составлен список самого популярного за рубежом российского оружия
Российские бесшумные винтовки испытали на рекордной дальности
Запад восхитило российское «всевидящее око»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД
Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр открыли в Улан-Удэ
Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском
Обломки Ан-12 доставят в Иркутск для экспертизы
Самое популярное
Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»
Древнее внеземное стекло нашли в пустыне
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ
«Обнуление» QR-кодов оказалось ошибкой
Разработка новой российской ракеты разъярила США
Новозеландские бандиты призвали сограждан вакцинироваться
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
36
Путин заявил, что Крым — навсегда с Россией
33
Жириновский предложил уроки секса в школах
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
24
Байден заявил, что у Путина «тундра горит»
24
Украинский генерал пообещал устроить России кровавую баню
Sibnet.Ru