Автоэксперт напомнил правила вождения в темноте

Водители ночью должны не забывать о переключении дальнего и ближнего света и очень внимательно смотреть на правую обочину, напомнил автоэксперт Михаил Горбачев.

Вождение ночью особо опасно, так как 99% автомобилистов очень уставшие, так как целый день бодрствовали и даже находились за рулем. Скорость движения не должна быть выше 90 километров в час, цитирует Горбачева агентство «Прайм».

При движении по трассе важно не забывать переключать дальний свет на ближний. Так же нужно поступать, догоняя попутную машину. На гребне холма автоэксперт советует заранее переключать свет, причем ослепление возможно даже от ближнего света фар.

«Если произошло ослепление, нужно, не меняя полосы, не поворачивая руль ни налево, ни направо, просто ехать прямо, остановиться довольно уверенно и включить знак аварийной остановки», — посоветовал автоэксперт.

Если навстречу едет автомобиль с одной фарой, то по возможности, «надо взять как можно правее, но при этом внимательно смотреть на правую обочину, потому что бывает трудно понять, какая фара работает на приближающейся машине — правая или левая».

Нужно очень внимательно смотреть на правую обочину — там могут быть какие-то препятствия, забытые дорожниками крупногабаритные тяжелые предметы, может стоять автомобиль без габаритных огней.