Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД

Водитель «ВАЗ-2105» без прав сбил на автодороге Красноярск—Енисейск начальника Енисейского отдела ГИБДД Николая Хлескина, сообщает ГУ МВД по региону.

29-летний водитель «Жигулей» без прав управления выехал на встречную полосу и сбил начальника муниципального отдела ГИБДД Николая Хлескина. Его госпитализировали в реанимацию.

Полицейский проводил на проезжей части осмотр ранее произошедшего ДТП. После инцидента легковой автомобиль врезался в грузовой «КаМАЗ» и съехал в кювет. Водитель и пассажир «ВАЗ-2105» также получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Водитель освидетельствован на месте на состояние опьянения, признаков опьянения не выявлено. По факту ДТП начата доследственная проверка.