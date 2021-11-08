НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Водитель «ВАЗ-2105» без прав сбил на автодороге Красноярск—Енисейск начальника Енисейского отдела ГИБДД Николая Хлескина, сообщает ГУ МВД по региону.

29-летний водитель «Жигулей» без прав управления выехал на встречную полосу и сбил начальника муниципального отдела ГИБДД Николая Хлескина. Его госпитализировали в реанимацию. 

Полицейский проводил на проезжей части осмотр ранее произошедшего ДТП. После инцидента легковой автомобиль врезался в грузовой «КаМАЗ» и съехал в кювет. Водитель и пассажир «ВАЗ-2105» также получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Водитель освидетельствован на месте на состояние опьянения, признаков опьянения не выявлено. По факту ДТП начата доследственная проверка.

Еще по теме
Три машины столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Автобус с рабочими опрокинулся в Красноярском крае
Подросток в Братске возил мать и младенца по встречной полосе
Три авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском
смотреть все
Красноярск #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД
Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр открыли в Улан-Удэ
Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском
Обломки Ан-12 доставят в Иркутск для экспертизы
Самое популярное
Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»
Древнее внеземное стекло нашли в пустыне
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Gunja

Теперь примут закон об оскорблении чувств жителей кавказа? Скоро обычным людям, от оскорбленных всякого...

Uynachalnica

Может остановить беспредел, когда четверо нападают на одного, да еще и с ребенком?

Disobedient

Почуял значит. Что борьбой с последствием можно и до причин добраться. Помнит с кого этот этнический...

pepelmetal

А Кадыров сажать жителей Кавказа начать не хочет, а не просто пальчиком грозить!?
Sibnet.Ru