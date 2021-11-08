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Новозеландские бандиты призвали сограждан вакцинироваться

Источник:
The Guardian
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Главари нескольких новозеландских банд записали совместное обращение к согражданам с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Это была попытка достучаться до «социально отчужденных» групп населения, пишет The Guardian.

Одним из «героев» видео стал член банды «Черная власть» Денис О’Рили. Он заявил, что в свое время его «порядочно кололи», в том числе и вакциной от ковида, и призвал своих соседей по району вдохновиться его примером.

«Тут не про банды вообще речь, речь про нашу фанау ("семью "). Нужно четко понимать, что дело тут не в том, что нам велит делать правительство, а в том, что правительству велят делать эксперты — а они велят нас всех подтолкнуть к вакцинации, чтобы обеспечить нам защиту»», — сказал лидер банды «Шайка безродных псов» Гарри Там.

По данным The Guardian, случаи заражения COVID были выявлены как минимум в трех новозеландских бандах, из-за чего органы здравоохранения Новой Зеландии приняли решение присвоить отдельным лидерам группировок статус «работников жизненно важных отраслей экономики». На них возложили обеспечение связи между властями и «социально отчужденными» группами.

Одним из таких лидеров и стал главарь «Шайки безродных псов», который отметил в видеообращении, что сильнее всего коронавирус угрожает старикам и детям, но на деле «уязвимы мы все».

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Курьезы
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